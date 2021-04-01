Степень готовности «Северного потока-2» опять пересмотрели

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства «Северного потока-2», сообщила, что степень готовности газопровода составляет 95 процентов. Такая информация опубликована впервые после возобновления работ, передает «Интерфакс».

Вопросы по поводу процесса укладки возникли после ответа журналистам в Берлине председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова. Он, подчеркнув, что газопровод завершат в этом году, указал, что его готовность составляет 90-92 процента.

Это выглядело пересмотром планов, так как после остановки строительства степень готовности оценивали в 93 процента. В начале марта немецкий концерн Uniper, соинвестор газопровода, утверждал, что тот готов на 98 процентов. Однако, по данным Nord Stream 2 AG, на 31 марта уложено 2339 километров из 2460, то есть остается уложить только 121 километр.

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Работы в датских водах возобновились в начале февраля 2021 года. Укладкой занимается баржа «Фортуна». В ближайшее время к ней должен присоединиться трубоукладчик «Академик Черский», который после серии испытаний вышел из Калининграда и направился в район строительства.

В декабре 2019 года предполагалось, что строительство закончится к середине 2020 года, затем — до конца 2020-го, позднее — в середине 2021-го. Последний на данный момент срок — осень 2021-го. Главной проблемой по-прежнему остается позиция США, которые намерены с помощью санкций не допустить поставок газа по «Северному потоку-2».

Администрация президента США Джо Байдена фактически осталась на тех же позициях, что придерживался Вашингтон при Дональде Трампе. Госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что в Белом доме считают газопровод геополитическим проектом, направленным на снижение энергетической безопасности Европы, а также напомнил, что санкции угрожают всем участникам работ.