«Газпром» запутался со степенью готовности «Северного потока-2»

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, отвечая на вопросы журналистов в Берлине, заявил о готовности «Северного потока-2» на 90-92 процента. При этом он подчеркнул, что газопровод обязательно завершат в 2021 году, «достроить осталось совсем немного», сообщает РИА Новости.

Такие цифры привносят путаницу в информацию о проекте. До возобновления строительства в компании говорили, что степень готовности проекта составляет 93 процента. А в начале марта немецкий энергетический концерн Uniper, соинвестор газопровода, утверждал, что тот готов на 98 процентов.

Работы по укладке труб были остановлены в декабре 2019 года. Швейцарская компания Allseas отказалась от участие в проекте под угрозой санкций США, «Газпром» принял решение завершить «Северный поток-2» своими силами.

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Вначале предполагалось, что строительство закончится к середине 2020 года, затем — до конца 2020 года, позднее — в середине 2021-го, и, наконец, — осенью 2021-го. В феврале к работам в датских водах приступила баржа «Фортуна», вскоре к ней должен присоединиться трубоукладчик «Академик Черский».

Главной проблемой «Северного потока-2» остается позиция США, которые считают газопровод геополитическим проектом, направленным на разделение Европы и снижение европейской энергетической безопасности. Госсекретарь Энтони Блинкен напомнил, что санкции угрожают всем участникам работ.

Между тем власти Германии пробуют несколько способов, чтобы преодолеть сопротивление Вашингтона. Во-первых, в Берлине пытаются затянуть переговоры, чтобы перевести их в активную стадию после завершения строительства. Кроме того, немцы предлагают усилить поддержку Украины взамен на отказ США от санкций.