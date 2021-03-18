Германия пообещала поддержать Украину взамен на завершение «Северного потока-2»

Власти Германии пообещали США усилить поддержку Украины в обмен на завершение строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источник в правительственных кругах в Берлине.

«Экономическая судьба Украины тесно связана с судьбой вызывающего споры российского газопровода "Северный поток-2" по Балтийскому морю. Чтобы завершить проект без дальнейших санкций США, федеральное правительство предлагает новой администрации США под руководством Джо Байдена более значительную поддержку Украине», — пишет издание. Handelsblatt добавляет, что Россия могла бы пустить газовый транзит не через Украину, как сейчас, а через Балтику.

Материалы по теме Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия? Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря

Ранее стало известно, что власти Германии в процессе переговоров с США по поводу газопровода нашли способ переломить ситуацию в свою пользу. Они считают, что после запуска проекта Вашингтону будет легче смириться с ним, а значит, надо тянуть время.

В среду, 17 марта, эксперт по вопросам энергетики DIW Клаудиа Кемферт говорила, что Германии не нужен «Северный поток-2». По ее словам, существующей инфраструктуры вполне достаточно, чтобы покрыть потребности в газе.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. Его должны были ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США.