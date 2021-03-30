«Академик Черский» пошел в сторону строительства «Северного потока-2»

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» пошло в сторону места строительства газопровода «Северный поток-2» в водах Дании. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

В последние недели судно проводило ходовые и предэксплуатационные испытания у берегов Калининграда. Предполагалось, что после них оно подключится к работе.

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В настоящее время укладку труб ведет баржа «Фортуна». Непосредственно в датских водах работы начаты в феврале. О сроках их завершения точной информации нет, но, предположительно, укладка труб продлится до конца третьего квартала 2021 года.

Ранее Датское энергетическое агентство (DEA) объявило, что укладка второй нитки газопровода («Фортуна» занимается только одной) начнется до конца марта.

26 марта председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что степень готовности газопровода составляет 90-92 процента. Между тем весь прошлый год сообщалось, что маршрут готов на 93 процента, а после возобновления работ проходила информация о готовности на 98 процентов.