Экономика
 
Последние новости
Спецназовца ранили в ногу при штурме дома мытищинского стрелка
Мужчина нашел на пляже спам-письмо в бутылке
Россиянин устроил рыбалку в луже
Доктор Мясников оценил риск третьей волны коронавируса в России
Xiaomi нашла партнера для производства автомобиля
Миллиардеры устроили панику из-за маленького пожара в люксовом отеле и сбежали
Крупнейшая платежная система мира признала биткоин
Порошенко заявил о нежелании заглядывать в глаза Путину
Сатанисты оценили выпущенные популярным певцом кроссовки с человеческой кровью
Сменился глава «ВКонтакте»
Новости партнеров
Прослушать новость

«Академик Черский» пошел в сторону строительства «Северного потока-2»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Невар / Reuters

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» пошло в сторону места строительства газопровода «Северный поток-2» в водах Дании. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

В последние недели судно проводило ходовые и предэксплуатационные испытания у берегов Калининграда. Предполагалось, что после них оно подключится к работе.

В настоящее время укладку труб ведет баржа «Фортуна». Непосредственно в датских водах работы начаты в феврале. О сроках их завершения точной информации нет, но, предположительно, укладка труб продлится до конца третьего квартала 2021 года.

Ранее Датское энергетическое агентство (DEA) объявило, что укладка второй нитки газопровода («Фортуна» занимается только одной) начнется до конца марта.

26 марта председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что степень готовности газопровода составляет 90-92 процента. Между тем весь прошлый год сообщалось, что маршрут готов на 93 процента, а после возобновления работ проходила информация о готовности на 98 процентов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Газпром» запутался со степенью готовности «Северного потока-2»
Дания объявила о скором начале работ на второй нитке «Северного потока-2»
Способное достроить «Северный поток-2» судно прибыло в Калининград
«Академик Черский» покинул место строительства «Северного потока-2»
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 9 февраля

Почти даром

Запад и Китай раздают деньги на покупку электромобилей. Ждать ли того же россиянам?
12:1627 марта

Польша начала наказывать суда за участие в строительстве «Северного потока-2»

13:3028 марта

Китай развернулся в сторону российского транзита по суше

13:0128 марта

В Суэцком канале начали подготовку к еще одной спасательной операции судна

Экономика00:01 5 февраля

Пленных не берут

Простые американцы объединились, чтобы наказать игроков с Уолл-стрит. Богачи теряют целые состояния
12:0228 марта

Россиянам предсказали волну банкротств из-за отмены коронавирусных послаблений

11:1228 марта

Эксперт оценил влияние курса рубля на жизнь россиян

08:3728 марта

Банк России приготовился отменить часть коронавирусных послаблений

Экономика00:0430 января

Ваше сиятельство

В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
07:1428 марта

Сирия ограничила поставки топлива из-за застрявшего в Суэцком канале судна

03:1328 марта

Юристы разъяснили особенности «налога на грядки»

00:2328 марта

Застрявшее в Суэцком канале судно попытаются переместить ночью во время прилива

Россия
Врач назвала наиболее подходящие для питания в офисе домашние блюда
«В тревоге не знаешь, куда деться, и просто снова пьешь»
Алкоголизм стал главной причиной смерти россиян. Почему они все равно продолжают пить?
Песков заявил о несогласии большинства россиян с мировоззрением Навального
«Увидела сына в реанимации и почти потеряла сознание»
Степа чудом выжил после страшной аварии. Чтобы вернуться к прежней жизни, ему нужна ваша помощь
Кремль констатировал невыполнение Украиной Минских соглашений
Голикова рассказала о сокращении числа абортов почти на 40 процентов в России
«Люди ни во что не верили. И себе не верили»
Граждан СССР убеждали в существовании единого советского народа. Каким он был на самом деле?
Все материалы
Мир
Гудящее в Суэцком канале российское судно прервало речь президента Египта
Жители Танзании пришли на похороны президента и умерли
Диктатура на минималках
«Корейский Горбачев» остановил репрессии и дал стране свободу слова. Почему его считают диктатором?
В ЦАР заявили о прибытии конвоя российских наемников
Джо БайденБайден рассказал о главных проблемах США
Путин, сдерживание Китая и ядерные ракеты Северной Кореи — о чем президент говорил с журналистами
Австрия захотела купить миллион доз «Спутник V» у России
«Ты белый, значит — расист!»
Американцы пытаются искоренить в себе расизм. Почему из-за этого белым становится сложно жить в США?
Все материалы
Бывший СССР
Урок ликбеза коммунаров в Бородянской сельскохозяйственной коммуне «Спартак» «Защитим инородцев от русского держиморды»
Как национализм в Белоруссии и на Украине должен был укрепить СССР, но лишь приблизил его распад
«Это были палачи»
В Латвии снова почтили память легионеров СС. Как и зачем пособников нацистов превращают в героев?
«Здесь пьют все»
Одеколон, самогон и водка. Почему Латвия стала самой пьющей страной Европы?
Владимир Зеленский«Украину ждет диктатура»
Зеленский повышает ставки в борьбе за власть. Какую роль в этом играют Россия, Крым и Донбасс?
Все материалы
Экономика
Производитель смартфонов решил стать конкурентом Tesla
Счетная палата сообщила о провале крабовой реформы
Клановая экономика
Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?
Индексацию социальных пенсий на 124 рубля назвали фантомной
«Работать меньше за те же деньги»
 
На судоверфи «Звезда» заложен очередной танкер серии «Афрамакс»
«Ему перестало хватать денег»
 
Все материалы
Силовые структуры
Непризнанный лидером преступного мира России Коба Краснодарский пошел под суд
«Он свободолюбив и очень опасен»
Как спецназовец ГРУ стал главарем опасной банды и трижды сбежал из-под стражи
Подсчитаны масштабы коррупции в России
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Помывшим обувь в святом источнике военным вынесли приговор
«Всех неугодных здесь убирают одинаково»
10 лет назад преступления банды «цапков» потрясли Россию. Почему в Кущевке вновь царит беспредел?
Россиянин получил пожизненный срок за два изнасилования и убийство
Все материалы
Наука и техника
Передовой обмотчик, ударник коммунистического труда Юрий Павлович Сторожев. 1966 год.«Ордена и звания выпрашивали по любому поводу»
Кто сделал СССР страной героев и почему жизнь в Союзе была сплошным подвигом
Дороже денег
На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Все материалы
Спорт
«Мне больше нечего тут делать»
Хабиб окончательно ушел из MMA. Чем займется непобежденный Орел за пределами октагона?
«Не понимаю, как ему это удается»
Александр Овечкин продолжает творить историю. Сможет ли русский форвард побить главный рекорд НХЛ?
«Тренируюсь по 12 часов в день»
Как компьютерная игра завоевала мир, принесла миллиарды ее создателям и славу российскому школьнику
Столичные замашки
Лондонское дерби и новое испытание для «Тоттенхэма» — главные интриги выходных в АПЛ
Все материалы
Культура
Стало известно о долгах Заворотнюк
Элена ЦагринуНародные мотивы
Рок, шансон или Манижа: кто победит на одном из самых скандальных «Евровидений» в истории?
Фильм российского режиссера впервые возглавил кинопрокат в США
«Пять лет он жил в клетке»
История американца, который вырос со стаей собак
Тело актера из «Глухаря» нашли через месяц после смерти
Настоящий детектив
Макконахи о себе, роман Яхиной и новая сексуальность: 15 главных книг весны на ярмарке Non/fiction
Вуди Аллен ответил на обвинения в педофилии
Все материалы
Интернет и СМИ
Умерла главный редактор «Мурзилки»
Ведущая Первого канала упала в прямом эфире ток-шоу
«У людей психологический надлом»
Молодые россияне уезжают из России в поисках лучшей жизни. Почему они все чаще возвращаются?
Доктор Комаровский назвал главные правила лечения насморка
Фильм Собчак о скопинском маньяке вызвал скандал в сети
Маньяк в интервью обещал заняться одной из жертв. Теперь Собчак рискует потерять деньги от рекламы
Собчак раскритиковала КВН и напророчила ему скорую смерть
Все материалы
Ценности
Школа изолировала ученика от одноклассников из-за внешнего вида
Леди ГагаЕдиное целое
Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
Песков высказался о предпочтениях Путина в одежде
«Я плакала и кричала на него»
Как Клинтоны сохранили брак вопреки секс-скандалам и стали одной из самых богатых семей в США
Женщина купила увеличивающие ягодицы легинсы и опровергла их эффект
Новые полупрозрачные комбинезоны популярного бренда вызвали споры в сети
«Комплексы — мое все»
Домогательства, шантаж и булимия: истории моделей об обратной стороне модных съемок
Все материалы
Путешествия
Amelia Earhart (1898-1937), American aviator, smiling as she stands near her plane.«Иначе я перестану себя уважать»
Как знаменитая летчица боролась за права женщин, в одиночку перелетела Атлантику и погибла в небе
Страна-зазеркалье
Таинственные обряды, бесконечные молитвы и фотографии трупов. Чем индийский Тибет удивил россиянина
«Они регулярно вырезают семьи нефтяников»
Кровожадные племена, дешевые проститутки и обман. С чем россиянин столкнулся в Эквадоре
«В тот момент я бы все отдала за мачете»
Россиянка отправилась в поход на Курилы и полюбила родную страну. Что ей пришлось пережить?
Все материалы
Из жизни
Женщина отметила годовщину свадьбы и разбогатела на 28 миллионов рублей
«В вас будут видеть иностранца, даже если вы здесь давно»
История россиянина, который переехал в Чехию и вернулся обратно в Москву
Женщина без спортзала похудела на 14 килограммов после прочтения одной статьи
Нутрициолог назвала простой способ меньше есть на ночь
Серебро со дна морского
Как устроен тайный мир искателей подводных сокровищ, где правят жулики, адвокаты и бухгалтеры
56-летняя многодетная мать назвала секрет молодости и подтянутой фигуры
Джени Хейнс «Мы не боялись»
В голове у маленькой девочки появились две тысячи личностей. Как они помогли ей выжить?
Все материалы
Skoda показала эскизы обновленного Kodiaq
Представлен Kia EV6: электрический кроссовер с динамикой суперкара
Электрокар поступит в продажу до конца 2021 года
Volkswagen показал первые изображения нового купе-кроссовера
Автомобильный квиз №7
Готовы спорить, вы не так уж мало знаете об автомобилях
Раскрыты цены и комплектации Kia Carnival для России
Jeep, Grand Lancer и другие Mitsubishi, о которых вы не подозревали
Непринятый кроссовер, злобная городская пиранья, седан с тюнингом AMG и еще ряд забытых моделей
Электрический MINI стал машиной безопасности чемпионата Formula E
Все материалы
Дом
Найдены самые дешевые квартиры на турецком побережье Средиземного моря
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
В Московском регионе допустили отказ от льготной ипотеки
Ярославль увидел преимущество в идее убрать город с банкнот
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Правительство предрекло исчезновение коммунальных квартир
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы