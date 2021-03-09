Способное достроить «Северный поток-2» судно прибыло в Калининград

Способное достроить «Северный поток-2» судно — трубоукладчик «Академик Черский» — прибыло в Калининград для испытаний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

Материалы по теме Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия? Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря

Потом судно приступит к прокладке своего участка трубы в исключительной экономической зоне Дании, сейчас там уже работает баржа «Фортуна». Ранее «Академик Черский» покинул немецкий порт Висмар, у причала которого он находился с конца января.

Ранее в марте стало известно, что строительство Северного потока-2 отложили на полгода: до сентября 2021-го. Газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря изначально должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешали санкции со стороны США, из-за которых проект начали покидать европейские компании.

По состоянию на начало марта 2021-го степень готовности газопровода составляет 98 процентов, а стоимость его строительства оценивается в 11 миллиардов долларов.