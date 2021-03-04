Трубоукладчик «Академик Черский» присоединится к стройке «Северного потока-2». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Датское агентство по мореплаванию.

Судно направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний, пишет ТАСС. После этого оно приступит к укладке газопровода в водах Дании.

Ранее «Академик Черский» покинул немецкий порт Висмар, у причала которого он находился с конца января. Германский концерн Uniper оценивает готовность «Северного потока-2» в 98 процентов.

Газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря должны были сдать еще в конце 2019 года. Однако его завершению помешали санкций со стороны США, из-за которых проект начали покидать европейские компании. В марте стало известно, что Германия обсудит с новой администрацией Вашингтона отмену санкций против «Северного потока-2».