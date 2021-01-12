«Академик Черский» покинул место строительства «Северного потока-2»

Трубоукладчик «Академик Черский» покинул место строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

При этом 6 января сообщалось, что трубоукладчик «Академик Черский» вернулся к месту строительства газопровода. До этого судно почти месяц стояло недалеко от Калининграда. Предположительно, «Академик Черский» снова возвращается в российский порт.

Ранее датское энергетическое агентство сообщало, что прокладку «Северного потока-2» в водах Дании возобновят 15 января. Ведомство получило график дальнейшего строительства «Северного потока-2» от Nord Stream 2 AG.

Газопровод из России в Германию должны были завершить еще в конце 2019 года, однако этому помешали санкции США. Сроки сдачи проекта перенеслись на неопределенное время.