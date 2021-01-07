В Дании назвали сроки возобновления работ над «Северным потоком-2»

Прокладку «Северного потока-2» в водах Дании возобновят 15 января. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 7 января, со ссылкой на датское энергетическое агентство.

Отмечается, что ведомство получило график дальнейшего строительства «Северного потока-2» от Nord Stream 2 AG.

2 января стало известно, что из проекта «Северный поток-2» вышел один из ключевых игроков — норвежская компания DNV GL, которая отказалась сертифицировать газопровод из-за угрозы санкций Соединенных Штатов. 6 января сообщалось, что трубоукладчик «Академик Черский» вернулся к месту строительства газопровода.

Газопровод из России в Германию должны были завершить еще в конце 2019 года, однако этому помешали санкции США. Сроки сдачи проекта перенеслись на неопределенное время.