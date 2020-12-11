Строительство «Северного потока-2» возобновили

Российский трубоукладчик «Фортуна» возобновил строительство экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Утром 11 декабря «Фортуна» прибыла к месту строительства «Северного потока-2» в территориальных водах Германии. Власти страны выпустили навигационное предупреждение, из которого следовало, что судно вскоре приступит к работам.

Вместе с «Фортуной» достройкой «Северного потока-2» будет, как ожидается, заниматься российский трубоукладчик «Академик Черский». Его пришлось задействовать после того, как в конце прошлого года из-за опасения попасть под санкции США проект покинуло швейцарское судно Allseas. В начале декабря «Академик Черский» покинул место строительства и отправился в Калининградскую область, поскольку не имеет разрешения на работу в водах Германии.

В октябре «Фортуна» сменила собственника. Вместо компании МРТС им стала «Универсальная транспортная группа», включенная в российский реестр малого бизнеса. В ее штате на данный момент числятся два человека.

На фоне новостей о возобновлении строительства «Северного потока-2» акции «Газпрома», выступающего единственным акционером Nord Stream 2 AG, выросли в цене — до 196,19 рубля за акцию. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составил 1,7 процента.