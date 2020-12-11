Баржа для строительства «Северного потока-2» встала на месте работ

Специализированная баржа «Фортуна» встала на якорь в районе, который ранее Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) Германии называло местом возобновления работ по строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

Регулятор утверждал, что укладка должна пройти в срок с 5 по 31 декабря. Речь идет только об участке в водах Германии, длина которого составляет 2,6 километра. Он находится между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер.

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Райнер Зеле, глава австрийской компании OMV, партнера «Северного потока-2», указывал, что работы надо завершить до января, после чего условия станут неподходящими для прокладки.

Немецкий участок не был проблемой для строительства, главной сложностью остаются работы в водах Дании. Там остается уложить 50 и 70 километров труб.

Представитель BSH предположил, что достраивать его будет трубоукладчик «Академик Черский». Официально эта информация не подтверждалась, и в какие сроки могут возобновиться работы, неизвестно. Судну необходимо получить страховку, но компании, которая решится ее выдать, угрожают санкции США.

С мая «Академик Черский» находится в акватории Балтийского моря и за эти месяцы много раз переходил из одного порта в другой. Цель таких перемещений остается необъяснимой. В июне стало известно, что трубоукладчик сменил владельца, что позволит «Газпрому» в случае начала работ избежать санкций. В настоящее время судно стоит у берегов Калининградской области.