Баржа для достройки «Северного потока-2» подошла к месту работ

Способная достроить газопровод «Северный поток-2» баржа «Фортуна» подошла к месту возобновления работ. Она вышла из немецкого порта Росток и в настоящее время находится возле полуострова Цингст, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

Ранее, 5 декабря, судно вышло из немецкого порта Висмар, спустя четыре дня оно пришло в Росток. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) ранее отмечало, что «Фортуна» будет проводить работы с 5 по 31 декабря.

Баржу планируют использовать для участка длиной 2,6 километра между мелководьем Адлергрунд и отмелью Одер, то есть в немецких водах. Накануне Райнер Зеле, глава австрийской компании OMV, партнера «Северного потока-2», отметил, что если работы на немецком участке не завершат до конца года, в январе начнется новый сезон, неподходящий для прокладки труб из-за изменений уровня воды.

Материалы по теме Мечты срываются «Газпром» теряет 1,5 триллиона рублей и рискует сорвать поставки газа в Китай на миллиарды долларов Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?

Главной проблемой остается датский участок в районе острова Борнхольм протяженностью 50 километров. В BSH предполагают, что им займется трубоукладчик «Академик Черский». Однако сроки возобновления работ до сих пор неизвестны, поскольку судну необходимо получить страховку, а компании, которая согласится ее предоставить, грозят санкции США.

«Академик Черский» несколько дней находился в районе, где должна была возобновиться прокладка труб, но затем вернулся к берегам Калининградской области. Причины таких перемещений трубоукладчика неизвестны, кроме того, ни одно официальное лицо в России не называло его судном, которое продолжит работы над «Северным потоком-2».

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила ужесточение санкций против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Эти меры содержатся в проекте военного бюджета на 2021 год. Президент США Дональд Трамп грозит заблокировать его из-за положений, связанных с социальными сетями, но Конгресс в состоянии преодолеть вето.