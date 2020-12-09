Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока-2»

Палата представителей конгресса США одобрила ужесточение санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Соответствующие меры содержатся в проекте военного бюджета на 2021 год, сообщает ТАСС.

«Законопроект Палаты представителей содержит положение, которое дополняет подраздел Закона об обеспечении энергетической безопасности Европы 2019 года по пояснению и расширению санкций в отношении проектов строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток"», — говорится в документе.

Такое же голосование должно пройти и в Сенате конгресса.

Ранее исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвиль призвала Берлин заблокировать проект «Северный поток-2». По ее мнению, газопровод становится политическим инструментом, с помощью которого Москва хочет прекратить транзит газа через Украину и разделить Европу.

3 декабря Конгресс одобрил расширение ограничений в отношении «Северного потока-2», которые касаются страховых компаний и организаций в сфере сертификации. Также проблемы в случае содействия работам пообещали компаниям, которые занимаются установкой или модернизацией сварочного оборудования на судах.