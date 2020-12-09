Мир
 
Последние новости
Биолог рассказала о влиянии алкоголя на действие вакцины от коронавируса
Стюардесса закрыла багажные полки вертикальными шпагатами и попала на видео
Познер назвал комплекс неполноценности причиной ненависти россиян к демократии
Обвиненный в расистских высказываниях судья объяснился
В Росгвардии выявили хищения на миллионы рублей
Прерванный из-за расистских оскорблений матч Лиги чемпионов перенесли
Мужчина нашел на своем участке бомбоубежище и превратил его в бар
В Белом доме назвали условие для помощи с вакциной другим странам
Российский иммунолог назвал простой способ защиты от COVID-19
Новости партнеров
Прослушать новость

Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока-2»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Палата представителей конгресса США одобрила ужесточение санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Соответствующие меры содержатся в проекте военного бюджета на 2021 год, сообщает ТАСС.

«Законопроект Палаты представителей содержит положение, которое дополняет подраздел Закона об обеспечении энергетической безопасности Европы 2019 года по пояснению и расширению санкций в отношении проектов строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток"», — говорится в документе.

Такое же голосование должно пройти и в Сенате конгресса.

Ранее исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвиль призвала Берлин заблокировать проект «Северный поток-2». По ее мнению, газопровод становится политическим инструментом, с помощью которого Москва хочет прекратить транзит газа через Украину и разделить Европу.

3 декабря Конгресс одобрил расширение ограничений в отношении «Северного потока-2», которые касаются страховых компаний и организаций в сфере сертификации. Также проблемы в случае содействия работам пообещали компаниям, которые занимаются установкой или модернизацией сварочного оборудования на судах.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Академик Черский» покинул место продолжения «Северного потока-2»
«Академик Черский» встал у места продолжения «Северного потока-2»
Германия ответила на призыв США заморозить «Северный поток-2»