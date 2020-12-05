США сочли «Северный поток-2» политическим инструментом

Посольство США в Берлине выступило с новым заявлением по проекту «Северный поток-2», призвав Германию и Европейский союз (ЕС) наложить мораторий на строительство газопровода. Об этом пишет газета Handelsblatt.

По информации издания, исполняющая обязанности посла Соединенных Штатов Америки в Германии Робин Куинвилл заявила, что такое решение стало бы четким сигналом, что ЕС больше не будет мириться с «постоянным злонамеренным поведением России».

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Как пояснила дипломат, «Северный поток-2» является не просто экономическим проектом, но еще и политическим инструментом, который направлен на то, «чтобы обойти Украину и разделить Европу».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае введения новых санкций в отношении газопровода «Северный поток-2» со стороны США Москва продолжит защищать свои интересы. Какие конкретно меры Россия предпримет для поддержки компаний, которые могут пострадать от действий Вашингтона, Песков не уточнил.

3 декабря Конгресс США одобрил расширение ограничительных мер в отношении «Северного потока-2», которые касаются страховых компаний и организаций в сфере сертификации. Также проблемы в случае содействия работам пообещали компаниям, которые занимаются установкой или модернизацией сварочного оборудования на судах.

Однако этот пакет поправок может заблокировать президент США Дональд Трамп. Главе Белого дома не нравится положение о социальных сетях, где говорится, что их руководство может вносить изменения в сообщения пользователей.

Строительство Северного потока-2 остановилось в декабре прошлого года после того, как США пригрозили санкциями владельцам трубоукладчиков. Ожидается, что в ближайшие дни работы возобновят в водах Германии.