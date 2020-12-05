Способное достроить «Северный поток-2» судно приблизилось к месту работ

Российское судно «Академик Черский», которое нужно для достройки газопровода «Северный поток-2», приблизилось к предполагаемому месту продолжения работ по укладке труб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала отслеживания судов MarineTraffic. При этом судно снабжения «Умка», которое используется для доставки труб с берега, и судно многоцелевого назначения «Финвал» сейчас находятся в германском порту Мукран, где хранятся трубы.

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Ранее сообщалось, что «Академик Черский» вышел после стоянки под Калининградом и отправился на запад. Утром в субботу, 5 декабря, РИА Новости сообщило, что корабль остановил движение и находится в 150 километрах от логистической базы проекта «Северный поток-2».

По информации Федерального морского и гидрографического агентства Германии (BSH), в водах страны укладывать трубы для газопровода будет специализированная баржа «Фортуна». Планируется, что она будет вести подводные операции на трубопроводе с 5 по 31 декабря южнее мелководного района Адлергрунд в Балтийском море.

Ранее Nord Stream 2 AG объявил, что строительство газопровода возобновится в декабре. BSH ожидает, что «Северный поток-2» будет достраиваться при помощи трубоукладчика «Академик Черский».