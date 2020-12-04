Судно для строительства «Северного потока-2» отправилось на запад

Российское судно «Академик Черский», которое нужно для достройки газопровода «Северный поток-2» отправилось на запад после стоянки под Калининградом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные системы по отслеживанию судов Vesselfinder.

Ожидается, что судно будет вести работы по укладке труб. В настоящее время корабль находится в Балтийском море. Ранее ни оператор, ни российские власти не объявляли официально, что достраивать газопровод будет именно «Академик Черский», хотя эксперты практически не сомневались в таком решении. Судно еще в мае пришло в Германию, проделав путь из Охотского моря.

Ранее Nord Stream 2 AG объявил, что строительство газопровода возобновится в декабре. Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) ожидает, что «Северный поток-2» будет достраиваться при помощи трубоукладчика «Академик Черский».