Строившая «Северный поток-2» баржа поменяла владельца

Новым владельцем трубоукладочной баржи «Фортуна», которая строила участок «Северного потока-2», стало микропредприятие ООО «Универсальная транспортная группа» (УТГ) с двумя сотрудниками в штате, пишет РБК.

Прежним владельцем баржи было АО «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС). Выручка УТГ в 2019 году составила 105 миллионов рублей, а чистый убыток — 2,2 миллиона. Гендиректором и владельцем УТГ является Андрей Апреленко. «Фортуна» в настоящее время стоит в немецком порту на побережье Балтийского моря.

Вероятность, что именно она будет использоваться для достройки газопровода достаточно высокая, отмечают эксперты. Однако баржа плохо приспособлена для укладки глубоководных участков. Ключевым этапом станет достройка участка газопровода в водах Дании, там глубина работ превышает 30 метров.

Ранее Nord Stream 2 AG объявил, что строительство газопровода возобновится в декабре. Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) ожидает, что «Северный поток-2» будет достраиваться при помощи трубоукладчика «Академик Черский».