Способное достроить «Северный поток-2» судно пришло в движение

Трубоукладчик «Академик Черский», который называют способным достроить «Северный поток-2» судном, пришел в движение. После стоянки вблизи Калининграда он направился в немецкий порт Мукран — логистическую базу проекта. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные системы позиционирования морских судов.

Кроме того, суда снабжения «Умка» и Finval движутся в том же направлении, к Мукрану, где хранятся трубы для веток газопровода.

«Академик Черский» находился в немецком порту Мукран с мая. Однако 1 октября трубоукладчик покинул порт и взял курс на Калининград. «Академик Черский» должен был прибыть в точку назначения 7 октября, но в этот день судно остановилось у берегов Калининградской области.

Также сообщалось, что в Калининграде уже стоят два российских судна снабжения: «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета». Они также могут принять участие в строительстве газопровода.

Основным препятствием для продолжения строительства «Северного потока-2» сейчас являются санкции США, из-за них швейцарский подрядчик Allseas отказался продолжать работы. На стройке могут работать трубоукладчик «Академик Черский» и баржа «Фортуна», но у них нет страховки. Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию должны были завершить в конце 2019 года, но сроки пришлось переносить. Сейчас проект готов на 94 процента.