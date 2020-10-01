Способное достроить «Северный поток-2» судно вышло из порта

Способное достроить газопровод «Северный поток -2» судно «Академик Черский» вышло из немецкого порта Мукран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.

В этом порту располагается логистическая база, где хранятся трубы для строительства газопровода. Там судно простояло несколько месяцев.

Материалы по теме Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует? Пошли в обход Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России?

Ранее в четверг, 1 октября, датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG, оператору строительства газопровода «Северный поток-2», разрешение на работу в территориальных водах королевства. Заявку рассматривали в течение девяти месяцев.

В качестве кандидатов на укладку труб рассматривают «Академика Черского» и баржу-трубоукладчик «Фортуна», но последняя в конце сентября ушла в противоположную от места работ сторону. Официально о выборе одного из судов и их возможном использовании «Газпром» не заявлял.

В настоящее время строительство «Северного потока-2» закончено на 97 процентов. Российские власти обещали завершить проект в конце 2020-го или начале 2021 года. Прокладку труб приостановили после того, как швейцарская компания Allseas отказалась предоставлять свои суда из-за угрозы санкций США.