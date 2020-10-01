Дания разрешила эксплуатацию «Северного потока-2»

Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG, оператору строительства газопровода «Северный поток-2», разрешение на работу в территориальных водах королевства, говорится в сообщении регулятора.

Рассмотрение заявки заняло более десяти месяцев. Указано, что документы выданы в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, которая требует разрешать строительство и эксплуатацию транзитных трубопроводов.

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Как отмечается в сообщении, в этом случае речь идет об эксплуатации маршрута, а разрешение на строительство «Северного потока-2» от 30 октября 2019 года остается в силе.

В настоящее время строительство «Северного потока-2» закончено на 97 процентов. Российские власти обещали завершить проект в конце 2020-го или начале 2021 года. Прокладку труб пришлось прекратить в декабре прошлого года, швейцарская компания Allseas отказалась предоставлять свои суда из-за угрозы санкций США.

С того момента по-прежнему неизвестно, какое судно займется продолжением работ. В распоряжении России есть два пригодных трубоукладчика — «Академик Черский» и баржа «Фортуна». Первый стоит в немецком порту Мукран, базе строительства газопровода, а второе судно остается в немецком порту Висмар.

Главной проблемой для строительства остается позиция США. Американские власти выступают категорически против газопровода и угрожать с помощью санкций разорить порт Мукран. На этом фоне страховые компании отказались сотрудничать с российскими судами, а без их гарантий возобновить работы не удастся. Кроме того, в Германии из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным не исключают пересмотра позиций по газопроводу.