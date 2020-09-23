Строящим «Северный поток-2» судам отказали в страховке

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве трубопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в совместном заявлении организации, передает РИА Новости.

Группа указала, что согласие страховать суда поставит клуб под угрозу из-за нарушения законов «О противодействии врагам США посредством санкций» и «О защите европейской энергетической безопасности». В связи с этим участникам клуба «рекомендуется оценивать и минимизировать риски заключения контрактов с Nord Stream 2 и Turk Stream».

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию должны были завершить в конце 2019 года, однако из-за санкций США срок передвинули как минимум на год. Летом 2020 года США захотели усилить давление на проект и распространить санкции на компании, которые страхуют трубоукладчики.

Позднее американский госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства газопровода. По его словам, газопровод создает риск для Европы, поскольку та становится зависима от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине.