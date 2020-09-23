Раскрыты причины недовольства Польши «Северным потоком-2»

Посол России в Германии Сергей Нечаев раскрыл причины недовольства Польши «Северным потоком-2». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, Польша выступает против проекта строительства газопровода, так как сама хочет стать энергетическим центром Европы. Нечаев отметил, что важную роль в данном вопросе играют солидные экономические интересы. Дипломат заявил, что в России сожалеют об антироссийской политике польского правительства. Он также добавил, что среди польской элиты, в целом, очень распространена антироссийская рефлексия.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия должна остановить строительство газопровода «Северный поток-2», так как Россия систематически нарушает международное право. Глава польского правительства объяснил, что после ситуации с Алексеем Навальным, с точки зрения Варшавы, конструктивный диалог между Москвой и Европой невозможен.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию должны были завершить в конце 2019 года, однако из-за санкций США срок передвинули как минимум на год. Летом 2020 года США захотели усилить давление на проект и распространить санкции на компании, которые страхуют трубоукладчики.