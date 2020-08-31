«Газпром» начал судиться с Польшей из-за «Северного потока-2»

В польский суд поступила жалоба «Газпрома» на действия антимонопольного регулятора республики (UOKiK) в деле о якобы имевшем место нарушении национального законодательства российской компанией. Об этом со ссылкой на отчет «Газпрома» сообщает РИА Новости.

Поводом для начала процесса стало ограничение доступа к доказательствам, собранным UOKiK в рамках расследования реализации проекта «Северный поток-2».

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Регулятор еще в мае прошлого года предъявил обвинения «Газпрому» и его европейским партнерам — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — в нарушении польских законов во время финансирования строительства газопровода.

В ноябре 2019-го Engie получила штраф в размере 45 миллионов долларов за то, что не предоставила запрошенную информацию. Аналогичный довод возник и в решении о штрафе «Газпрома» на 50 миллионов евро. В свою очередь в российской компании уверены, что запрошенные документы не имели связи с антимонопольным расследованием.

Ранее в «Газпроме» указали, что не отказываются от планов завершить строительство газопровода, но вынуждены засекречивать часть работ. В свою очередь Uniper не исключает, что из-за усиливающегося санкционного давления со стороны США проект будет заморожен на неопределенный срок.

Польша уже имеет положительный опыт судебных процессов с «Газпромом». Республика одержала победу в Стокгольмском арбитраже, после чего российская компания выплатила 1,5 миллиарда долларов. До того Варшава сумела сократить в два раза прокачку российского газа через газопровод OPAL, который является сухопутным продолжением «Северного потока».