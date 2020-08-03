«Газпром» отреагировал на штраф от Польши за «Северный поток-2»

«Газпром» отреагировал на выписанный властями Польши штраф в 57 миллионов евро из-за отказа предоставить информацию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу газового концерна.

В компании заявили, что запрошенная польским государственным регулятором информация не связана с предметом разбирательства в отношении финансирования строительства газопровода «Северный поток-2». «Газпром» в связи с этим направлял Варшаве запрос с просьбой обосновать требования. «Газпром» заявил о намерении обжаловать штраф.

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3 августа стало известно, что государственный антимонопольный регулятор Польши UOKIK наложил штраф на «Газпром» в размере 57 миллионов евро за отказ сотрудничать и предоставить необходимую информацию о строительстве «Северного потока-2». Сообщалось, что требуемые сведения касаются финансирования проекта и участия в нем иностранных нефтегазовых компаний, которые имеют статус инвесторов оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG.

Наложенный на «Газпром» штраф является максимально возможным по польским законам. Ранее аналогичные меры были применены к французской Engie, которая также отказалась сотрудничать с Варшавой.