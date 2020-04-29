Россия попросила Польшу объяснить требования по «Северному потоку-2»

Российская компания «Газпром» попросила польский антимонопольный орган (UOKiK) объяснить очередной запрос на предоставление документов и информации по расследованию в отношении газопровода «Северный поток-2». Об это пишет ТАСС со ссылкой на отчет российского холдинга.

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Еще в январе 2020 года UOKiK обратился в «Газпром» с просьбой предоставить данные в рамках антимонопольного расследования. Российская сторона 31 января ответила на обращение. В начале марта польская сторона вновь направила аналогичную просьбу к «Газпрому». В Москве 23 марта ответили Варшаве и попросили предоставить дополнительное обоснование для получения запрашиваемой информации и документов.

Польский антимонопольный орган ранее инициировал расследование в отношении российской компании, а также ее европейских партнеров Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. По его результатам UOKiK предъявил обвинения в нарушении антимонопольного законодательства. В Варшаве заключили, что российская компания без предварительного согласования с UOKiK заключил сделку с этими компаниями. Соглашение, с точки зрения польской стороны, может ограничить конкуренцию.

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