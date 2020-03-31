«Газпром» ответил на заявление Польши о победе над ним

После заявления Польши о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по делу о пересмотре цен на газ российская компания подтвердила, что еще 13 марта получила соответствующее судебное решение, передает РИА Новости.

В «Газпром экспорт» ответили, что в настоящее время изучают вердикт, о котором сообщила польская PGNiG, поэтому не могут дать оценку по сумме возможных выплат.

Материалы по теме Труба не горит США и Европа мешают строить «Северный поток-2». Почему Россию это теперь не волнует?

В Польше утверждают, что арбитраж обязал российскую компанию уплатить 1,5 миллиарда долларов. В Стокгольме признали справедливыми требования PGNiG об изменении формулы цены в рамках действующего контракта и связи ее с котировками газа на европейском рынке. Речь идет о поставках, которые проводились в период с 1 января 2014 года.

Так называемый «Ямальский контракт» подписан в 1996 году и заканчивается в 2022-м. Он предусматривает поставки до десяти миллиардов кубометров топлива в год. В 2012 году Варшава уже добивалась его пересмотра и снижения цены на десять процентов. Однако спустя три года PGNiG вновь потребовала снизить цену и обратилась в Стокгольм. В июле 2018 года суд признал правоту польской компании, но Россия обжаловала это решение.

Осенью прошлого года Польша объявила о желании отказаться продлевать контракт с «Газпромом» после его завершения. Как объяснил глава PGNiG Петр Вожняк, убытки компании из-за высокой стоимости российского газа составляют 250 миллионов долларов в год. Заменить его Варшава намерена поставками из Норвегии и сжиженным природным газом. В «Газпроме» подтвердили, что получили от польского концерна PGNiG такое уведомление.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!