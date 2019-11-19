Польша назвала причину отказа от российского газа

Убытки Польши из-за высокой стоимости российского газа составляют 250 миллионов долларов в год. Об этом заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Вожняк, передает РИА Новости.

По его словам, Варшава хочет более низкую цену на газ в ближайшие три года, когда контракт с «Газпромом» еще будет действовать. Соглашение, заключенное в 1996 году, истекает в 2022-м.

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Польше удалось снизить стоимость газа на 10 процентов в 2012 году. В 2015-м PGNiG захотела новую скидку и подала иск в Стокгольмский арбитраж. Суд вынес предварительное решение по иску, причем обе стороны заявили о своей победе. «Газпром» утверждает, что требования Польши оставлены без ответа, а в Варшаве увидели в вердикте право требовать снижения стоимости поставок. В октябре 2018 года российская компания обжаловала промежуточное решение.

Ранее Польша сообщила, что не намерена продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года. Республика собирается полностью перейти на обеспечение сжиженным природным газом (СПГ), а также на поставки газа из Норвегии по строящемуся газопроводу Baltic Pipe.

PGNiG также в будущем намерена поставлять газ на Украину до шести миллиардов кубометров газа, хотя эксперты указывают, что Польше ради этого придется обратиться к России. При этом Варшава и Киев уже договорились о поставках американского СПГ на Украину до конца текущего года без указания объемов.

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