Польша отказалась от российского газа ради США

Польский энергетический концерн PGNiG объявил о намерении расторгнуть с российским «Газпромом» контракт о покупке природного газа. Как говорится в сообщении компании, действующее соглашение истекает 31 декабря 2022 года и продлеваться не будет.

«Компания заключила долгосрочные контракты на поставку СПГ и осуществляет приобретение месторождений природного газа на норвежском континентальном шельфе», — заключил глава правления Петр Возняк. Поставки СПГ, купленного в США, с лета текущего года осуществляются на Украину.

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Ранее в четверг, 14 ноября, сообщалось, что PGNiG объявил о резком снижении импорта российского газа. Поставки упали на 21 процент — до 6,29 миллиарда кубометров. В концерне указали, что доля импорта на восточное направление в общем импорте снизилась до 58 процентов (с 75 процентов в 2018 году).

О планах отказаться от российского газа до конца 2022 года говорил уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. В качестве альтернативы он упоминал новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe.

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