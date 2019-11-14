Польша резко сократила поставки российского газа

Польский энергетический концерн PGNiG объявил о резком снижении поставок российского газа: импорт обрушился на 21 процент — до 6,29 миллиарда кубометров. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

В концерне указали, что доля импорта на восточное направление в общем импорте снизилась до 58 процентов (с 75 процентов в 2018 году). Сейчас концерн сосредоточен на поставках сжиженного природного газа (СПГ), например, в конце августа PGNiG начала перепродажу купленного у США топлива Украине.

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В начале октября уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года. При этом он подчеркивал, что больше всего топлива страна получает именно из России, однако альтернативой российским поставкам станут новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe.

Российская сторона полагает, что Польша в перспективе не намерена отказываться от газа, но хочет выбить для себя выгодные условия. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев настаивал на том, что республике нужно предоставлять газ гражданам по доступной цене.

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