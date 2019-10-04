В России оценили планы Польши отказаться от российского газа

В перспективе Польша не откажется от российского газа, но хочет выторговать для себя выгодные условия. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев, передает RT.

По мнению депутата, Польша заинтересована в изменении цен на газ, но альтернативные поставки в страну будут стоить дороже. «Политические заявления — это одно, а экономика — совсем другое», — сказал он. По его словам, Польше выгодно предоставлять гражданам газ «по доступной цене».

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Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года. По его словам, больше всего газа Польша получает из России, но альтернативой российским поставкам станут новый СПГ-терминал в Свиноуйсьце и газопровод Baltic Pipe.

Терминал по приему СПГ в Свиноуйсьце после расширения сможет давать до 7,5 миллиарда кубометров регазифицированного газа в год. По газопроводу Baltic Pipe из Норвегии предполагаются поставки еще восьми миллиардов кубометров.

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