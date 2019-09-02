Польша спасет Украину газом из США и попадет в зависимость от России

Польские власти намерены поставлять на Украину с 2021 года до шести миллиардов кубометров регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ), полученного из США. Для этого Киеву надо построить новый газопровод до границы с Польшей, а самой Варшаве понадобится для закрытия своих потребностей российский газ, пишет «Коммерсантъ».

В субботу, 31 августа, представители Польши, Украины и США подписали меморандум по поставкам газа. В документе есть пункт о поставках американского газа через Польшу на Украину. Представитель правительства Польши по энергетической инфраструктуре Петр Наимский, рассуждая о планах по объемам перенаправляемого газа, подчеркнул, что Украина должна поработать над инфраструктурой.

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Сейчас пропускная способность на пункте Германовичи составляет 1,6 миллиарда кубометров в год. Получать из Польши шесть миллиардов Украина сможет, только если построит новую магистраль до Бильче-Волицкого подземного хранилища газа.

Между тем контракты Польши на поставку газа с 2021 года доказывают, что она не собирается отказываться от российского газа, хотя именно важностью снижения зависимости от России объяснялись планы по закупкам сжиженного природного газа из США и других стран. Терминал по приему СПГ в Свиноустье расширится до 7,5 миллиардов кубометров в год, а газопровод Baltic Pipe из Норвегии предполагает поставки восьми миллиардов кубометров. В совокупности это закрывает потребность Польши в газе, но поставки на Украину заставляют ее искать дополнительного поставщика, но им может выступить только Россия.

Ранее сообщалось, что Польша и Украина договорились о поставках американского СПГ на Украину до конца года. Объем поставок не указывался. Украина прекратила закупки российского газа в 2015 году, перейдя на поставки из Европы через реверс. Специалисты указывают, что из-за особенностей украинской ГТС без транзита газа реверсный способ поставки быстро приведет ее в негодность. Действующий транзитный контракт истекает в декабре 2019 года, и Россия и Украина пока не начали переговоры о его продлении.

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