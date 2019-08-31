США, Украина и Польша договорились по газу

США, Украина и Польша заключили соглашение о безопасности поставок газа. Об этом сообщает ТАСС.

Документ подписали министр энергетики США Рик Перри, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. Соглашение, как пояснили в Варшаве, касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта польского природного газа, украинских объектов по хранению и экспорту американского сжиженного природного газа (СПГ) и газовых соединений в Восточной Европе.

По словам Наимского, в 2021 году Польша сможет поставлять на Украину шесть миллиардов кубометров газа в год, что в четыре раза больше, чем сейчас. Это станет возможным при условии, если на польско-украинской границе будет построен еще один интерконнектор — участок газопровода протяженностью 110 километров. Для определения оптимального пути реализации проекта будет собрана группа экспертов и представителей профильных компаний, добавил чиновник.

Материалы по теме Жизнь взаймы Украина в западне из-за долгов. Запад больше не поможет Черный закат Эти компании нашли особый способ заработать на нефти. Но прогадали

Перри отметил, что этой инфраструктурой в будущем могут воспользоваться и США, чтобы через Польшу начать поставки Украине своего СПГ. По его словам, это поможет Киеву предотвратить угрозу сокращения поставок российского топлива.

Варшава уже несколько лет напоминает Украине о необходимости построить интерконнектор протяженностью свыше 100 километров от польско-украинской границы до своего ближайшего хранилища. Самой Польше нужно достроить участок протяженностью всего полтора километра, и, как писал «Укринформ», польские власти готовы это сделать в любой момент. Предполагается, что эти поставки хоть и не покроют весь необходимый Киеву объем газа, но смогут обеспечить энергетическую безопасность в случае острого дефицита топлива в стране.

В конце текущего года истекает срок действия десятилетнего контракта между Украиной и Россией на транзит газа, после чего украинская газотранспортная система, как считают в Киеве, может остаться невостребованной. В те же сроки Москва собирается запустить трубопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которые обеспечат прямые поставки топлива в Германию и Турцию соответственно в обход украинской территории.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!