Украина раскрыла план на случай остановки транзита российского газа

Украинская газотранспортная система (ГТС) готова к тому, что после 2020 года транзит российского газа через Украину может прекратиться. Об этом заявил оператор ГТС компания «Укртрансгаз».

В организации заявили, что провели модернизацию пяти компрессорных станций для работы в реверсном режиме. В случае частичной или полной остановки транзита они смогут обеспечивать бесперебойное газоснабжение украинских потребителей на востоке и юге страны. Газ будет поступать из европейских стран и из подземных газохранилищ (ПХГ) на западе Украины.

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В компании сообщили, что на компрессорных станциях «Хуст», «Богородчаны», «Гусятин», «Бар» и «Александровка» построены новые обвязки. Они расширяют возможности оперативного перераспределения газовых потоков и оптимизируют технологические расходы при работе в реверсном режиме.

Ранее в августе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что у Киева есть «план Б» на случай, если ему не удастся договориться с Москвой о продолжении транзита газа через украинскую территорию после 2019 года.

Действующий контракт на транзит газа, заключенный Россией и Украиной в 2009 году, истекает 31 декабря. До этого Россия планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которые пустят российский газ в обход Украины. В Киеве в связи с этим опасаются, что ГТС страны окажется невостребованной.

При отсутствии транзита Украина может также столкнуться с техническими проблемами в работе газотранспортной системы. Для ее бесперебойной работы в ПХГ помимо газа, необходимого для потребления, должен храниться буферный газ — небольшой объем топлива для поддержания бесперебойной работы, который не подлежит отбору.

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