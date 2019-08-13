На Украине рассказали о плане «Б» на случай остановки российского газа

У Украины есть план «Б» на случай, если Москве и Киеву не удастся договориться о продолжении транзита газа через украинскую территорию после 2019 года. Об этом в интервью «Би-би-си Украина» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Он отметил, что транзит необходим Украине, поскольку она получает от этого три миллиарда доходов. Помимо этого, российский газ нужен Киеву еще и для корректной работы украинской газотранспортной системы.

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Данилюк выразил уверенность, что Украина сможет выжить и без российского газа. «Мы проходили через очень сложные вызовы. На все есть ответ, просто надо всегда думать, как нам усиливать наши позиции», — сказал он.

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает в конце 2019 года. Тогда же Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». В Киеве опасаются, что после этого ГТС страны окажется невостребованной.

Кроме того, Украина может столкнуться с техническими проблемами в работе ГТС, поскольку в подземных хранилищах, помимо газа, который отбирается при эксплуатации в период потребления, хранится буферный газ. Это небольшой объем газа, который находится в хранилищах для поддержания бесперебойной работы и не подлежит отбору.

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