Европа потребовала от Зеленского срочных переговоров с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили рассмотреть возможность провести новую трехстороннюю министерскую встречу Украина — Россия — ЕС, чтобы обсудить вопросы транзита газа после 2019 года. С таким предложением выступил замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который находится в Киеве на инаугурации украинского лидера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, в ходе своего визита Шефчович также проводит встречи с представителями команды нового главы государства и с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Уточняется, что рассмотреть возможность проведения встречи руководству Украины предложено «в кратчайшие сроки».
Последняя трехсторонняя встреча Украина — Россия — ЕС по газу состоялась в январе 2019 года в Брюсселе. По ее итогам стороны не пришли к консенсусу по вопросам транзита газа через Украину и взаимных исков «Газпрома» и «Нафтогаза». Однако было решено вернуться к консультациям в мае после выборов украинского президента.
Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце текущего года. В Киеве опасаются, что после запланированного «Газпромом» запуска газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» газотранспортная система (ГТС) Украины окажется полностью невостребованной. Также Украина в случае прекращения транзита российского газа может столкнуться с проблемами в работе своей ГТС, поскольку в подземных хранилищах, помимо газа, который отбирается при эксплуатации в период потребления, также хранится буферный газ. Это минимальный необходимый технологический объем, который находится в хранилищах для поддержания бесперебойной работы и не подлежит отбору.