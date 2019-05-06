«Нафтогаз» затеял новый спор с «Газпромом»

«Нафтогаз Украины» подал жалобу в Еврокомиссию (ЕК) на антиконкурентные действия российского «Газпрома». Об этом сообщил исполнительный директор украинской газовой компании Юрий Витренко в своем Facebook-аккаунте.

В частности, под такими действиями украинская сторона понимает строительство газопровода «Северный поток-2», блокировку виртуального реверса и контроль над компаниями на европейском рынке газа.

По словам Витренко, «Газпром» злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию. Он добавил, что жалоба была подготовлена совместно с ведущими европейскими экспертами и юристами.

Ранее Витренко заявлял, что Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной. Также подобные слова звучали со стороны главы «Нафтогаза» Андрея Коболева и министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Десятилетний контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» о транзите газа истекает в конце 2019 года. В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова сохранить транзит газа в случае урегулирования отношений между компаниями, выгодных экономических и коммерческих параметров сделки, а также стабильной политической обстановки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



