Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войны

Россия стремится развязать новую газовую войну с Украиной. Такое заявление сделал глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев в интервью Voice of America.

«Их цель — создать искусственный кризис после 2019 года, начиная с 1 января, как это было в 2009 году, то есть десять лет назад, и попытаться развязать кризис, который позволит им продвинуть собственный интерес. Кризис, о котором говорю, который может иметь место в январе 2020 года, можно назвать газовой войной», — сказал Коболев.

По его мнению, российский «Газпром» затягивает переговоры по транзиту газа через Украину после 31 декабря 2019 года, когда истекает срок действия нынешнего транзитного контракта. Глава «Нафтогаза» добавил, что российская сторона пытается оказывать политическое давление на Украину и продвигать проект газопровода «Северный поток-2».

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Коболев 1 мая находился в Вашингтоне с визитом, в рамках которого пытался заручиться поддержкой американской стороны в переговорах с Россией по газу, а также обсудить проект «Северный поток-2», против которого выступают как Украина, так и США. Как отмечает Voice of America, в ходе визита был поднят вопрос о поставках американского газа на Украину. По словам Коболева, стороны близко подошли к тому, чтобы наладить поставки американского топлива.

В Киеве ранее неоднократно заявляли, что Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной. В частности, такие слова звучали со стороны исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко и министра иностранных дел страны Павла Климкина. По словам последнего, это произойдет после истечения срока действующего транзитного контракта.

Десятилетний контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» о транзите газа истекает в конце 2019 года. В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова сохранить транзит газа в случае урегулирования отношений между компаниями, выгодных экономических и коммерческих параметров сделки, а также стабильной политической обстановки.

«Северный поток-2» — проект газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Запуск проекта запланирован на конец 2019 года. Против его реализации выступают Украина и США. В Киеве опасаются снижения объемов транзита газа через украинскую территорию, в Вашингтоне — лоббируют поставки в Европу американского сжиженного природного газа.

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