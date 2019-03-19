Украина начала готовиться к новой газовой войне с Россией

Россия попробует развязать новую газовую войну, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его мнению, это может произойти после того, как истечет срок действующих договоренностей на транзит через республику. Об этом он заявил в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Уверен, что Россия попробует организовать новую газовую войну ... Такую возможность понимают наши партнеры и говорят, что к этому нужно готовиться, увеличивая запасы газа в наших хранилищах», — сказал Климкин.

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Ранее министр энергетики России Александр Новак говорил о невыгодности транспортировки газа в Европу через Украину. По его словам, это обходится в 2-2,5 раза дороже альтернативных маршрутов («Ямал — Европа» или «Северный поток-1»). Министр также пояснил, что в связи с износом газотранспортной системы Украины при транспортировке газа возникают большие потери.

Десятилетний контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» о транзите газа истекает в 2019 году. В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова сохранить транзит газа и по окончании этого периода в случае урегулирования отношений между компаниями, выгодных экономических и коммерческих параметров сделки, а также стабильной политической обстановки.

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