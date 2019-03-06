На Украине рассказали о разработке «плана Б» по транзиту газа

Украина после завершения текущего газового контракта с Россией с 1 января 2020 года будет придерживаться «Плана А», согласно которому должно быть подписано новое соглашение по европейским правилам. Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает «Укринформ».

Она пояснила, что Киев рассчитывает к этому сроку ратифицировать приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС, касающиеся интеграции Украины в энергетическое пространство Евросоюза, «сделать их юридически обязующими и выполнять их по любому сценарию и в любом случае».

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«"План А" — создать прозрачную среду в самой Украине, которую будет уважать любое будущее правительство», — сказала дипломат, добавив, что Украина также работает над вариантами разрешения возможного кризиса. «Мы разработали наш собственный план относительно устойчивости с помощью Соединенных Штатов. По определению, мы изучили те уроки, с которыми имели дело в 2009 году», — отметила Зеркаль.

4 марта глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что газотранспортная система Украины окажется полностью невостребованной. По его словам, запуск «Северного потока-2» и «Турецкого потока» лишит Украину «сдерживающего фактора против "российской агрессии"».

26 февраля российский министр энергетики Александр Новак рассказал, что транспортировка газа в Европу через Украину невыгодна для Москвы. По его словам, украинское направление обходится в 2-2,5 раза дороже таких альтернативных маршрутов, как «Ямал — Европа» или «Северный поток-1» из-за устаревшей газотранспортной системы Украины.

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