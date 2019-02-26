России оказался невыгоден транзит газа через Украину

Транспортировка газа в Европу через Украину невыгодна для России. Об этом рассказал российский министр энергетики Александр Новак в интервью «Газете.Ru».

По его словам, украинское направление обходится в 2-2,5 раза дороже таких альтернативных маршрутов, как «Ямал — Европа» или «Северный поток-1».

Новак считает, что причиной является устаревшая газотранспортная система Украины. Так, в результате большого износа основных фондов возникают большие потери при транспортировке газа.

При этом реализация новых газотранспортных систем — «Турецкий поток» и «Северный поток-2» — основана на самых последних современных технологиях. «Это трубы большого диаметра, это высокое давление, высокая скорость передачи газа, низкие потери», — рассказал министр.

Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину только в том случае, если будут приняты выгодные для Москвы условия. Пока Киев такую опцию отвергает.

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