Бывший СССР
 
Последние новости
Рост цен на продукты назвали необходимым для успешного бизнеса
Стали известны подробности задержания российского мэра
Солдат подделал пачку денег и вручил их невесте на свадебные расходы
Украина взбунтовалась из-за проката «агрессивного» российского фильма в США
Одинокие вебкам-модели рассказали о своей работе и доходах
Собака погибшего в авиакатастрофе футболиста пришла на похороны хозяина
Украина раскрыла характеристики противороссийского «Нептуна»
Умер автор термина «глобальное потепление»
Назван процент желающих отдать Курилы россиян
Новости партнеров

Киеву предрекли конец транзитной газовой монополии

Перейти в «Мою Ленту»

Запуск «Северного потока-2» позволит положить конец «украинской монополии» в транзите газа. Об этом изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал Райнер Зеле, глава австрийского концерна OMV, участвующего в реализации проекта.

По его словам, страны Восточной Европы больше не смогут устанавливать высокие цены за транзит газа, что станет положительным моментом с точки зрения конкуренции.

В то же время он подчеркнул, что пренебрегать Украиной нельзя, поскольку Евросоюзу вскоре понадобится больше газа из-за планов отказаться от атомной энергии и угля. В связи с этим энергетические компании будут заинтересованы в использовании всех транзитных маршрутов.

Зеле заключил, что Россия уже около 50 лет считается надежным поставщиком газа, а в вопросах энергетики между Москвой и Евросоюзом наблюдается четкий баланс. Так, Европе нужен газ, а России деньги от его продажи, утверждает глава австрийского концерна.

Ранее в феврале Депутат Верховной Рады и кандидат в президенты Украины Сергей Тарута заявил, что Украина может заменить Россию на рынке газа в Европе. Политик уверен, что Украина способна нарастить добычу собственного сырья для поставок в Европу, разрешив тем самым конфликт между Европой и США об отношении к «Северному потоку-2».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Nord Stream-2: OMV chef Rainer Seele im Gespraech
«Северному потоку-2» снова усложнили жизнь
На Украине предложили поставлять газ для Европы вместо России
Порошенко похвастался отказом от газа
Россия назвала условия сохранения транзита газа через Украину
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0117 февраля

Русские сети

Литовская контрразведка разоблачила агентов Москвы. Они следили за судьями и прокурорами
11:3618 февраля

Причиной взрывов в Донецке стала атака украинских беспилотников

08:05Сегодня

Украина взбунтовалась из-за проката «агрессивного» российского фильма в США

22:2418 февраля

Украинский чиновник включил порно на совещании и был осмеян

Бывший СССР00:0112 февраля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин

Большой восточный брат

Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
23:5818 февраля

Молдавия пожаловалась в ООН на вызволившую молдавских пилотов из плена Россию

11:4817 февраля

Эстонцы захотели наградить умершего 10 лет назад патриарха Алексия II

14:0318 февраля

В ДНР уточнили детали «атаки украинских беспилотников»

Бывший СССР00:0110 января

Бархатная проституция

Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
13:0818 февраля

Литва призвала тщательнее отражать информационные атаки из России

12:5415 февраля

Латышского летчика признали невиновным в убийстве евреев

11:1318 февраля

Три взрыва прогремели в центре Донецка

Россия
«Пациента вылечим, а деньги придется забирать через подлог»
Российский врач о манипуляциях со статистикой, обманах и завышении показателей
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
Вероника Науменко с мамой«Кислород падает, и она моментально синеет»
Маленькая Вероника задохнется без прибора для очищения легких. Вы можете ей помочь
Назван процент желающих отдать Курилы россиян
Кадыров рассказал о двух днях под капельницей
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
Все материалы
Мир
Сергей Лавров, министр иностранных дел РоссииНовый мировой беспорядок
Хаос и своенравие России: что обсуждали в Мюнхене главные политики мира
Россию обвинили в подмене подозрительной ракеты
16 штатов США решили засудить Трампа
Трамп пригрозил поддерживающим режим Мадуро «потерей всего»
Школьник отказался отдать честь национальному флагу и был арестован
Британские оппозиционеры ушли в отставку из-за ненависти к евреям и Brexit
Меркель встревожилась из-за недовольства США «Северным потоком-2»
Все материалы
Бывший СССР
Русские сети
Литовская контрразведка разоблачила агентов Москвы. Они следили за судьями и прокурорами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си ЦзиньпинБольшой восточный брат
Китай помогает Белоруссии строить ракеты в обмен на ресурсы. У Лукашенко новый союзник
Украина взбунтовалась из-за проката «агрессивного» российского фильма в США
Киеву предрекли конец транзитной газовой монополии
Украинский чиновник включил порно на совещании и был осмеян
Молдавия пожаловалась в ООН на вызволившую молдавских пилотов из плена Россию
В ДНР уточнили детали «атаки украинских беспилотников»
Все материалы
Экономика
До последнего вздоха
Эти компании рассчитывают на вашу скорую смерть. Она принесет им миллионы
Росстат увидел обрушение цен на топливо
Украина вошла в тройку максимально вредящих России стран
Добыча нефти в Техасе достигла рекордного уровня
Стали известны подробности избавления россиян от «поверочного рабства»
Россия столкнется с новыми проблемами из-за ареста американского инвестора
Производителя Sukhoi Superjet уличили во лжи
Все материалы
Силовые структуры
«Надо убивать!»
Главный киллер России создал секту безжалостных убийц. Его «братья» ликвидировали 60 человек
Кровавая жатва
Все преступления банды Джако — главного киллера России: справка «Ленты.ру»
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Мать потерявшегося в лесу шестилетнего ребенка задержана
ФСБ задержала мэра российского города
Главный киллер России и его бандиты отказались от присяжных
Росгвардейцы попались на торговле оружием покойников
Все материалы
Наука и техника
Атомный поезд
Что станет с Россией после ядерной войны и как в ней выжить — «Метро: Исход»
Охота крепкая
Россия создает самый тяжелый ударный беспилотник. Что о нем известно?
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Умер автор термина «глобальное потепление»
Украина раскрыла характеристики противороссийского «Нептуна»
Российский «Прорыв» оказался Т-90 с «бочкой»
Определены лучшие в мире смартфоны
Все материалы
Спорт
Фрэнсис Нганну и Кейн ВеласкесСлавная охота
Африканский Хищник нокаутировал легенду UFC за 26 секунд
Собака погибшего в авиакатастрофе футболиста пришла на похороны хозяина
Судья удалил футболиста, вернул на поле и вновь удалил
Ставшей инвалидом на ОИ-2014 россиянке предложили 60 тысяч вместо 50 миллионов
Тренер Медведевой признал талант фигуристок Тутберидзе
Опоздавшего на гонку российского биатлониста призвали казнить
Бьорндален раскрыл секрет своего успеха
Все материалы
Культура
1999 год. Марк Алмонд (справа) на афтепати в московском гей-клубе«Мерин оказался бандитским, и братки выкатили счет»
Какой увидели Россию 90-х западные звезды, где они искали героин и о чем терли с бандитами
Взятие Берлина
Еврейский лауреат, американские уродцы и бразильский мессия: лучшие фильмы Берлинале-2019
«Я пришел на дискотеку, чтобы снять тебя и стресс»
Россию захватывают хиты про наркотики и рейвы под музыку 1990-х
Елизавета IIПогром и шатания
Как королева Елизавета, Тереза Мэй и Борис Джонсон стали героями
«Усатая Джоконда» Марселя Дюшана«В этом не было ничего непристойного»
Он изображал трансвестита, восхищался писсуарами и изменил мир
Лазареву предсказали победу на «Евровидении»
Про Децла снимут документальный фильм
Все материалы
Интернет и СМИ
«Обречены вечно стоять в очереди в гигантскую кассу»
Демоны панелек из фантастической России в работах цифрового художника
«Я сейчас же поеду в больницу»
Эти блогеры всю жизнь развлекали незнакомых людей. Зрители отплатили им сполна
Звезду «Что? Где? Когда?» обвиняют в подкупе ради выигрыша
Что известно о самом громком скандале в истории «Кто хочет стать миллионером?»
Одинокие вебкам-модели рассказали о своей работе и доходах
В сети поделились пугающими «предсмертными» историями
Продюсер «Орла и решки» обвинила ведущую Жанну Бадоеву во лжи
Переводчица назвала африканских спортсменов «симпатичными шимпанзе»
Все материалы
Ценности
Восточная война
Музей невинности, озера и калорийная еда: что искать в главных городах Турции
«Женщины одеваются так безвкусно, вам надо поднимать страну»
Российские дизайнеры научились делать качественные вещи. Их даже готовы покупать
Голливудский пророк
Виллы, спорткары и собственный флот. Как жил основатель церкви сайентологии
Бренд показал китаянку без макияжа и оскорбил китайцев
«Они сказали, что я позорю себя и семью»
Арабские женщины курят, пьют и водят машины. Их не страшат тюрьма и плети
Ким Кардашьян вновь вышла в свет в откровенном наряде
Кандидатка в самые молодые миллиардерши подарила годовалому ребенку бриллианты
Все материалы
Путешествия
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вы можете почувствовать себя опустошенными»
История россиянки, получившей работу мечты и объездившей 25 стран за год
Рождение младенца на борту самолета в полете попало на видео
Объявлена стоимость билета на первый круизный лайнер для взрослых
Американские авиакомпании признали бесполых пассажиров
Российские отели обяжут быть честными
Все материалы
Из жизни
Без лица
Эти люди обливались кислотой и бежали из страны, чтобы исчезнуть. Этого оказалось мало
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Страх катастроф толкает нас к вере в ведьм»
Цыгане совместили магию и технологии. Получилось дико, но выгодно
Мужчина объявил себя «чудотворцем» и вознамерился оплодотворить 2500 женщин
Солдат подделал пачку денег и вручил их невесте на свадебные расходы
Двухметровое существо вынырнуло из озера и вызвало переполох
Полицейский разрешил угонщику взломать автомобиль и спасти ребенка
Все материалы
$50 000 за шиномонтаж, сэр!
Сколько стоит обслуживать культовый суперкар McLaren F1?
Тест нового Мерседеса GLE
Теперь мы знаем, какими будут автомобили Mercedes-Benz в следующие семь лет
10 отличных коубов с автомобилями
Смешные ролики на нашу любимую тему — смотреть со звуком!
Машина времени
Длительный тест Volvo V90 Cross Country: почти плачем после первого знакомства
В России обновился Renault Duster
Citroen привезет в Россию кроссовер с «ковром-самолетом»
Ford представил «заряженный» Focus ST нового поколения
Все материалы
Дом
Кончилась путевка
Россияне смогут остаться в Ялте навсегда. За небольшие деньги
Без огней, небоскребов и людей
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»
Пара из Подмосковья накопила на «сталинку» и столкнулась с ее неприятным прошлым
Названы самые популярные города для празднования Дня защитника Отечества
Метры эпохи
Эти шедевры советской архитектуры были забыты. Теперь квартиры в них стоят миллионы
Самую дешевую московскую квартиру нашли в Коптево
В Москве выявили «золотую тридцатку» квартир
Все материалы