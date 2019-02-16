На Украине предложили поставлять газ для Европы вместо России

Депутат Верховной Рады и кандидат в президенты Украины Сергей Тарута заявил в своем Facebook, что Украина может заменить Россию на рынке газа в Европе.

По мнению Таруты, Европа воспринимает «Северный поток-2» прагматично, так как ей выгодно покупать газ у России. Однако США считают, что это угрожает безопасности, и покупка российского газа равносильна приобретению топлива у «потенциального противника».

Политик отметил, что решением газового вопроса может стать Украина, нарастив добычу собственного сырья для поставок в Европу. «Можем заменить Россию на этом рынке. И стать сильным субъектом на мировом рынке газа», — заключил Тарута.

Ранее Тарута уже высказывался о том, что Украина имеет колоссальные запасы газа. По его мнению, инвестиции в нефтегазовую отрасль с применением современных технологий могли бы обеспечить стране независимость в этом вопросе.

По плану «Северный поток-2» будет достроен к концу 2019 года. Он свяжет Россию с Западной Европой по дну Балтийского моря в обход Украины.

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