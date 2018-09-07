Бывший СССР
 
Последние новости
Человек без ноги и бегун с лишней ногой мелькнули в прямом эфире
Британка отомстила бывшему и жестоко отравила его аквариумных рыбок
Бездомный пес стал помощником футбольного тренера
Назван простой способ защиты от приступов и инсультов
Привычка грызть ногти стоила студентке пальца
США уличили в пренебрежении антироссийкими санкциями
Мать стоя покормила ребенка посреди электрички и пожаловалась на пассажиров
Трамп назвал встречу с Путиным одной из лучших в жизни
Делегация США назвала законным крымский референдум
Новости партнеров

В Раде рассказали о колоссальных запасах газа на Украине

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Тарута

Украина имеет колоссальные запасы газа, но чтобы его добывать, требуются немалые финансовые вложения, заявил депутат Верховной Рады Сергей Тарута. По его словам, инвестиции в нефтегазовую отрасль с применением современных технологий могли бы обеспечить стране независимость в этом вопросе, передает NewsOne.

Парламентарий отметил, что газовый ресурс на Украине — третий в Европе и один из самых больших в мире.

По мнению Таруты, через 7-10 лет Киев сам мог бы экспортировать топливо за рубеж и опускать рыночную стоимость на 50 процентов.

«Это означает, что и все тарифы будут ниже. Это означает, что продукция наша. Которая производится из газа, будет более конкурентоспособная. Будет больше прибыли, больше будет зарабатывать бюджет, каждое предприятия и человек. Это означает, что мы будем потреблять гораздо меньше, чем сегодня, импортного газа, импортной нефти. Это даст нам стабильность», — пояснил он.

В июне сообщалось, что в Харьковской области Украины открыто месторождение газа. «На этапе геологического изучения запасы газа месторождения составляют по меньшей мере 200 миллионов кубометров, а перспективные ресурсы, оцененные УкрНИИгаз, [составляют] более двух миллиардов кубометров», — говорится в сообщении компании «Укргаздобыча».

В 2017 году Украина увеличила добычу газа на два процента, до 450 миллионов кубометров по сравнению с предыдущим годом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Тарута: Украина имеет одни из самых больших запасов газа в мире
Украина увеличила запасы газа
На Украине нашли газ
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01Сегодня

Сетевой батальон

В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
15:49 5 сентября

Украинские коровы начали сбегать в Белоруссию

01:40Сегодня

Украина закрыла пропускные пункты на границе с Крымом

13:10 5 сентября

ДНР объявила в розыск свидетелей убийства Захарченко

Бывший СССР00:01 8 августа

«Соседи с криками хватали детей, грузились в машины и уезжали»

10 лет назад началась пятидневная война в Осетии. Что о ней вспоминают в Грузии
15:52 6 сентября

На понявшего жителей Крыма украинского депутата натравят СБУ

20:00 6 сентября

Порошенко поручил подготовить вывоз крымских детей на Украину

13:53 6 сентября

Главного оппозиционера ДНР заметили в Москве

Бывший СССР00:01 2 сентября

Русская Голгофа

100 лет назад австрийцы устроили геноцид русских на Западной Украине
19:04 6 сентября

Порошенко пожалуется на российских следователей в ООН

01:59 5 сентября

Спикер Рады назвал Гитлера самым большим демократом

21:33 4 сентября

Лавров назвал кощунством нормандские переговоры после убийства Захарченко

Россия
«Жжение на лице не проходило весь день»
Жители Крыма жалуются на ожоги, отравления и астму. Всему виной выброс кислоты
Пассажир погиб под колесами поезда в московском метро
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
Надежду Бабкину заподозрили в отмывании бюджетных денег
Появились подробности поправок в закон об экстремизме
«Люди стесняются сейчас даже свадьбы играть»
В Беслане много лет пытаются начать новую жизнь. Но не могут
В Саратове объявили карантин из-за бешеного ежа
Все материалы
Мир
«Они воруют детей и продают их на органы»
 
Трамп назвал встречу с Путиным одной из лучших в жизни
США уличили в пренебрежении антироссийкими санкциями
Делегация США назвала законным крымский референдум
Китайская полиция разгромила четыре церкви и сожгла Библию
Санкции США ударили по иранским подгузникам
Скрипаля заподозрили в работе на несколько иностранных разведок
Все материалы
Бывший СССР
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
Украина задержала российский танкер
Корабль рискует затонуть и отравить Днепр
Украина закрыла пропускные пункты на границе с Крымом
На понявшего жителей Крыма украинского депутата натравят СБУ
Порошенко поручил подготовить вывоз крымских детей на Украину
Главного оппозиционера ДНР заметили в Москве
Все материалы
Экономика
Черный пепел
Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
Льняной ренессанс
Предприниматели встраиваются в мировой тренд
Тони РоббинсПрорвало
Он ходил по углям и учил Горбачева. Россияне заплатили за него 800 миллионов
Эксперты назвали судостроительный комплекс «Звезда» локомотивом экономики России
Путин вступился за предпенсионеров
Рубль рекордно обвалился
Россиян обвинили в слабости экономики
Все материалы
Силовые структуры
Огонь по своим
Охранники, росгвардейцы и кавказцы устроили бойню в «Москва-Сити». Пострадали все
Пойманный силовиками киллер из 90-х оказался стажером медведковской ОПГ
Кавказцы обложили данью столичных таксистов у здания МВД
Появилось видео задержания сайентолога из профсоюза фрилансеров
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Внешний фактор
Польский президент разбился под Смоленском по вине экипажа. Поляки не верят
Избившему заключенного сотруднику ФСИН смягчили приговор из-за скорой свадьбы
Все материалы
Наука и техника
Не слипнется
Он прыгает по домам и избивает злодеев, но круто ли это? Обзор Spider-Man
В России рассказали о методах возможной войны с США
Российский «Безупречный» порежут для установки китайского дизеля
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
В России придумали двигатель на водке
Российские ракетные корабли получат китайские двигатели
Военная тайна
 
Все материалы
Спорт
«Меня дважды пырнули ножом»
Британский боец чудом выжил в драке, а теперь покоряет UFC
14-летняя российская фигуристка установила мировой рекорд
Переезду Медведевой в Канаду нашли объяснение
Черчесов объяснил выбор нового капитана сборной
В России захотели запретить футбольную форму сборной Украины
Черчесов заговорил о новой эре в сборной России
В «Реале» отреагировали на критику Месси из-за ухода Роналду
Все материалы
Культура
Последний бандит
Умер секс-символ XX века Берт Рейнолдс
Женщины сложной судьбы
Провал, успех и привет феминисткам: Венеция-2018
Где твоя жена, чувак
Самый грандиозный в истории фильм о куколде и страсти по Австралии: Венеция-2018
Загадочную улыбку Моны Лизы объяснили последствием беременности
Панин назвал россиян скудоумными и пообещал уехать из страны
На все руки док
Серебренников, мажоры и шахтеры — реальность, которую мы заслужили
Умер актер Берт Рейнолдс
Все материалы
Интернет и СМИ
Обреченные на смерть
Люди живут в постоянной войне с миром и самими собой. Грани стерлись
Депутата заподозрили в угрозе применения насилия из-за поста о смерти Захарченко
Лавров показал любимый мем об «отравителях Скрипалей»
Степаненко заподозрили в нежелании разводиться
Раскрыт виновник масштабного заражения компьютеров по всему миру
Россиянин признан одним из лучших фотографов мира
Степаненко пожаловалась на травлю со стороны Петросяна
Все материалы
Ценности
Амелия ЭрхартРожденные бурей
Самые сексуальные, богатые и желанные женщины предвоенных лет
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Красный дракон
Он мало спал, любил девственниц и не чистил зубы. Его звали Мао
Раскрыты самые ненавистные гостям свадебные тренды
Открылся самый красивый в мире Starbucks
Названа знаменитость с самыми сексуальными стопами
Названа самая популярная в Instagram сумка
Все материалы
Путешествия
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Пожары в Португалии«Люди бросаются в океан, чтобы не сгореть»
Как москвички выживали в Португалии в сезон пожаров
Тайвань ввел безвизовый режим для россиян
Аэропорты оказались опасными для здоровья
Жираф искусал до полусмерти трехлетнего ребенка с матерью
У туристов появится препятствие на пути в самую посещаемую страну
Все материалы
Из жизни
Загадка монаха
Кровавое убийство, яд и прыжок с башни. В древнем монастыре всплыло много тайн
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Партнерский материал
Друзья навек
У великих людей были выдающиеся питомцы
Хамство в разговоре с полицейским лишило туристов 10 тысяч долларов
Воры унесли миллионы за спиной охранника
Привычка грызть ногти стоила студентке пальца
Антибиотики довели американку до черных волос на языке
Все материалы
Якорь мне в...
Чем Renault Dokker лучше кроссовера? Длительный тест «каблука» не для подкаблучника
Видео: краш-тесты суперкаров
Посмотрите, как во время испытаний об стену разбивают миллионы долларов
Первый тест нового кроссовера Infiniti QX50
Выясняем, есть ли польза от уникального мотора и переднеприводной платформы?
Первый электрический Мерседес
Немцы запустили в производство электрокроссовер — сколько он проедет без подзарядки?
Тайфун в Японии уничтожил 50 суперкаров Ferrari
На шотландской ферме случайно нашли очень редкие «Лэнд Роверы»
В США переделали Dodge Charger Hellcat в броневик
Все материалы
Дом
Тесный контакт
Почему москвичи не хотят жить в многокомнатных квартирах
Темные улицы
Сколько стоит жилье в самых опасных районах Москвы
Российская элита отказалась от шубохранилищ и бункеров
Овечкин поселится за МКАД
Признаки зарождающегося матриархата заметили в Подмосковье
Россиян заставят копить на ипотеку
Москвичи отказались от больших квартир
Все материалы