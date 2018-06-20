Украина увеличила запасы газа

Объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился на 0,5 процента. По состоянию на 18 июня он составил 10,513 миллиарда кубометров, сообщается на официальном сайте компании «Укртрансгаза».

В предыдущий день уровень заполнения хранилищ увеличился с 33,8 процента до 33,97 процента.

18 июня «Нафтогаз» подал представление в апелляционный суд Швеции, приостановивший исполнение решения Стокгольмского арбитража по спору компании с «Газпромом» о транзите газа.

В середине июня апелляционный суд округа Свеа (Швеция) удовлетворил ходатайство «Газпрома» и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины.

В конце мая украинская компания потребовала арестовать российские активы в свою пользу. Стокгольмский арбитраж постановил, что российская сторона должна украинской 2,56 миллиарда долларов, каждый день просрочки стоит «Газпрому» полмиллиона долларов.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года.

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