Россия назвала условия сохранения транзита газа через Украину

Россия готова сохранить транзит газа через Украину только в том случае, если будут приняты выгодные для Москвы условия. Об этом заявил РИА Новости заместитель главы МИД России Александр Панкин.

«Там есть целый ряд элементов, на которые украинцы пока пойти не могут», — подчеркнул он.

По словам Панкина, на Украине существует «неопределенность в отношении своей газотранспортной системы, ее преемника, консорциума». Российская сторона готова продолжать транзит по существующему соглашению с корректировками, однако Киев «такую опцию отвергает», пояснил он.

Замглавы МИД добавил, что попытки помешать запуску «Северного потока-2» не заставят принять невыгодные условия украинского транзита. «Если будут чинить препоны этому проекту, с тем чтобы заставить Россию, а одним из поводов антироссийских санкций является как раз "Северный поток-2", качать газ через Украину на их условиях, с их тарифами, с неопределенностью в юридических вещах, наверное, этот номер не пройдет», — указал он.

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Во время трехсторонней встречи в январе Еврокомиссия предложила сторонам следующие условия: подписание контракта на срок более 10 лет и привлекательные объемы для инвесторов, которые займутся модернизацией газотранспортной системы Украины. Панкин отметил, что конкретные договоренности так и не были достигнуты, следующий раунд переговоров намечен на май.

8 февраля сообщалось, что страны Европы пришли к компромиссу по проекту газопровода и готовящееся ужесточение Газовой директивы ЕС не будет блокировать «Северный поток-2». В тот же день стало известно, что комитет по иностранным делам Конгресса США готовится рассмотреть очередную резолюцию о санкциях против трубопровода. Ранее власти США усилили давление на Германию — главную сторонницу проекта в ЕС.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года.

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