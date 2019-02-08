Стала известна судьба «Северного потока-2»

Послы ЕС выдали председательствующей в Совете Евросоюза Румынии мандат на переговоры с Европарламентом и Еврокомиссией по ужесточению Газовой директивы ЕС, передает ТАСС.
В ее основу легли франко-германские предложения, которые значительно смягчили проект поправок. Подчеркивается, что Берлин и Париж устранили противоречие поправок Конвенции ООН по морскому праву и ограничили передачу Еврокомиссии суверенных полномочий стран-членов ЕС.
Агентство DPA в свою очередь уже заявило, что доработанная Газовая директива не будет блокировать «Северный поток-2».
Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что достижение соглашения стало возможно благодаря тесному сотрудничеству Берлина и Парижа. В то же время она подчеркнула необходимость диверсификации энергоснабжения Германии и поставок ресурсов не только из России.
Ранее стало известно, что Франция и Германия пришли к компромиссу, суть которого заключается в том, что все решения по «Северному потоку-2» будет принимать Германия, так как именно на ее территории находится пункт получения газа. То есть Берлин получит право выбора в плане применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее.
«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Его совокупная мощность оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск запланирован на конец 2019 года.