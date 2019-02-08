Стала известна судьба «Северного потока-2»

Послы ЕС выдали председательствующей в Совете Евросоюза Румынии мандат на переговоры с Европарламентом и Еврокомиссией по ужесточению Газовой директивы ЕС, передает ТАСС.

В ее основу легли франко-германские предложения, которые значительно смягчили проект поправок. Подчеркивается, что Берлин и Париж устранили противоречие поправок Конвенции ООН по морскому праву и ограничили передачу Еврокомиссии суверенных полномочий стран-членов ЕС.

Агентство DPA в свою очередь уже заявило, что доработанная Газовая директива не будет блокировать «Северный поток-2».

Материалы по теме Сели на трубу Польша хочет покупать газ из Америки вместо российского. Это будет очень дорого

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что достижение соглашения стало возможно благодаря тесному сотрудничеству Берлина и Парижа. В то же время она подчеркнула необходимость диверсификации энергоснабжения Германии и поставок ресурсов не только из России.

Ранее стало известно, что Франция и Германия пришли к компромиссу, суть которого заключается в том, что все решения по «Северному потоку-2» будет принимать Германия, так как именно на ее территории находится пункт получения газа. То есть Берлин получит право выбора в плане применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее.

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Его совокупная мощность оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск запланирован на конец 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!