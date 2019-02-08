Воспротивившаяся «Северному потоку-2» европейская страна передумала

Франция и Германия урегулировали спор вокруг «Северного потока-2». Париж согласился принять новую редакцию поправок к Газовой директиве Евросоюза, которая не блокирует российский проект, передает AFP.

Суть компромисса заключается в том, что все решения по газопроводу будет принимать Германия, так как именно на ее территории находится пункт получения газа. Иными словами, Берлин получит право выбора в плане применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее.

Таким образом, документ поможет странам избежать кризиса в отношениях и одновременно позволит Франции поддержать поправки к Газовой директиве.

Ранее стало известно, что Франция хочет поддержать препятствующие реализации «Северного потока-2» поправки, согласно которым Еврокомиссия сможет регулировать межправительственные соглашения о транспортировке газа, предъявлять определенные требования к проведению переговоров или запрещать их.

По мнению французской стороны, газопровод чреват «стратегическими проблемами» для европейцев. Указывалось, в частности, что Париж не хочет усиливать общую зависимость Европы от России и причинять вред отдельным странам.

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Его совокупная мощность оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск запланирован на конец 2019 года.

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