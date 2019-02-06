Дания покорится «Северному потоку-2»

Австрийская нефтегазовая компания OMV ожидает, что Дания выдаст разрешение на прокладку «Северного потока-2» к середине 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам член правления компании Манфреда Ляйтнера, власти Дании никак не ограничены во времени в плане рассмотрения заявки оператора проекта, что вносит некоторую неопределенность. Тем не менее, в OMV считают, что разрешение должно быть получено уже к середине года.

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Ранее сообщалось, что оператор проекта «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 AG — разработал альтернативный маршрут газопровода, для которого не потребуется разрешение Дании.

Дания — единственная страна, которая пока не одобрила российский проект. Датский премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен ранее заявлял, что может нанести урон датской государственности, а также повысить зависимость Европы от российского газа и снизить роль Украины в поставках топлива.

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск запланирован на конец 2019 года.

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