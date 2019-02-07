Еще одна страна воспротивилась «Северному потоку-2»

Франция намерена поддержать поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые препятствуют строительству «Северного потока-2», пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

До сих пор Париж открыто не заявлял о своей позиции. По данным газеты, французская сторона считает, что газопровод чреват «стратегическими проблемами» для европейцев. «Мы не хотим усиливать зависимость от России и при этом еще навредить интересам стран ЕС, таких как Польша и Словакия», — указали в правительстве Франции.

Германия намерена не допустить поправок к Газовой директиве, и ей уже удалось заручиться поддержкой Австрии, Бельгии, Греции, Кипра и Нидерландов. Однако без Франции заблокировать принятие поправок будет теперь крайне сложно, пишет Süddeutsche Zeitung.

Материалы по теме На газах Украина собралась мириться с Россией. Это будет очень дорого

Согласно предложенным поправкам, Еврокомиссия сможет регулировать межправительственные соглашения о транспортировке газа, предъявлять определенные требования к проведению переговоров или запрещать их. Эти меры направлены на снижение роли «Газпрома» на европейском рынке и сохранение конкуренции.

Газовая директива, наряду с Третьим энергопакетом, является одним из главных документов, регулирующих европейский газовый рынок. Еврокомиссия выступила с инициативой внесения правок в него после того, как не смогла получить мандат на переговоры с Россией по поводу регулирования «Северного потока-2».

«Северный поток-2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск запланирован на конец 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!