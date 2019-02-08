США вознамерились сорвать «Северный поток-2»

Комитет по иностранным делам Конгресса США готовится рассмотреть резолюцию, призывающую ввести санкции против трубопровода «Северный поток-2», чтобы помешать его строительству. Об этом сообщается на сайте американского сената.

В документе, в частности, говорится, что такие проекты, как «Северный поток-2», представляют угрозу для европейской энергетической безопасности и, следовательно, проект газопровода должен быть отменен.

Также в нем содержится призыв в адрес администрации США оказать помощь Украине для укрепления ее оборонного потенциала и «дать решительный отпор российской агрессии на Черном море».

Материалы по теме Сели на трубу Польша хочет покупать газ из Америки вместо российского. Это будет очень дорого

Конгресс уже принимал похожую резолюцию, направленную против проекта газопровода, в декабре 2018 года. Документ не имеет юридической силы, однако показывает отношение конгрессменов к проекту.

В конце января стало известно, что США усилили давление на власти Германии из-за «Северного потока-2». Вашингтон, в частности, требует, чтобы Европа поддерживала транзит через Украину.

Также неоднократно сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможные санкции против европейских компаний, участвующих в реализации газопровода.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!