Кремль отреагировал на резолюцию США против «Северного потока-2»

В Кремле считают резолюцию палаты представителей США против «Северного потока-2» попыткой помешать реализации коммерческого проекта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 12 декабря.

Песков также указал, что в позиции американских политиков относительно этого вопроса нет новых элементов. «Вы знаете, что аналогичная позиция была озвучена и на уровне президента США, и на уровне государственного департамента, это последовательная линия», — сказал он.

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В Кремле не приемлют подобного отношения к коммерческому проекту, «который на самом деле находится не только в интересах поставщика газа — Российской Федерации, но и потребителей газа, в первую очередь Германии как страны Евросоюза», напомнил пресс-секретарь российского лидера.

Песков отметил, что США используют против проекта в том числе недопустимые методы, которые являются не чем иным, как «камуфлированием недобросовестной конкуренции».

Ранее в среду стало известно, что палата представителей Конгресса США единогласно приняла резолюцию, направленную против проекта газопровода «Северный поток-2». В документе, в частности, сказано, что трубопровод является «серьезным шагом назад для европейской энергетической безопасности и интересов Соединенных Штатов».

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